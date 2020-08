¿Muy loca la idea de juntar a Cristiano y Messi? Nuevo plan de Mendes

Lo primero es que coincidan las intenciones: Cristiano Ronaldo está decepcionado en Juventus y FC Barcelona necesita, a toda costa, potenciar su nómina y volver a levantar trofeos en los años de actividad a tope que le puedan quedar a su máxima estrella, Lionel Messi. Y ambos están por encima de los 33, alguien diría que es ahora o nunca.

Ha de ser una parte del cálculo que se haría en las oficina de Jorge Mendes, agente del protugués, para decidirse a levantar el teléfono y llamar al equipo catalán para ofrecer a su máxima estrella.



Al menos es lo que asegura Guillem Balaguer en ‘BBC Radio 5 Live Sport’, que Mendes ofreció a Cristiano a FC Barcelona para juntarlo con Messi, algo así como un sueño posible.



Dice la fuente que Cristiano está más que decepcionado por no poder llevar a Juventus más allá de los octavos de final de Champions, más o menos la razón por la cual fue fichado. Y por eso habría autorizado a su representante a buscar un nuevo equipo que le permita ese slto de calidad antes de su retiro, teniendo en cuenta que ya tiene 35.



El primero que habría levantado la mano sería PSG, uno de los pocos clubes del mundo con músculo financiero para juntar a Neymar, Mbappé y Cristiano. Dicen que a él no le molesta la idea. Pero Mendes no quiere tener solo un plan y por eso habría llamado a las oficinas del Barcelona, donde por ahora, según la prensa local, no sienten que se trate de una opción realista o al meno seria.



Cristiano quiere ganar antes de decir adiós, eso está claro. Y en el camino no desaprobaría compartir camerino con sus clásicos rivales. La eterna duda será: ¿caben todos esos egos en un mismo vestuario? No debería ser un cálculo menor...