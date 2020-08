Messi, el gran dolor de cabeza: Bayern Munich piensa en cómo detenerlo

Este martes, el volante del Bayern Munich, Leon Goretzka, habló en rueda de prensa sobre el partido de los cuartos de final, en el que su club enfrentará al Barcelona por un cupo a las semifinales de la Champions League.

En la atención a medios, el volante de 25 años, que por primera vez tendrá como rival a Lionel Messi, aseguró que no va ser un partido fácil, pues resaltó que habrá que trabajar en equipo para poder detener al astro argentino, quien fue figura en el partido de vuelta frente al Napoli: "Después de haber jugado contra Cristiano Ronaldo varias veces, es bueno poder jugar contra otro futbolista líder de nuestra década. La única forma en que funciona (detener a Messi) es colectivamente. Todo el mundo sabe lo dotado que es, es capaz de encontrar muchas soluciones también en situaciones difíciles", precisó el mediocampista.

Por último, el exSchalke 04 aseguró que están convencidos del gran equipo que son y no piensan en otra cosa que no sea la victoria: "Tendremos que contraatacar como equipo. Si un jugador puede quitarle la diversión al juego, no lo sé. Solo tenemos que contraatacar como equipo e intentar jugar nuestro partido".



"Creo que podemos vencer a cualquier rival. Sin embargo, sabemos que nos espera un muy buen equipo con jugadores de talla mundial. Pero jugaremos con el pecho inflado, como lo hemos hecho en los últimos nueve meses. Ya estamos de buen humor", concluyó.