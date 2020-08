Mauricio Sánchez, el colombiano que busca las semifinales en Champions

Se juega el segundo partido de cuartos de final en la Champions League. Atlético de Madrid tiene en sus filas al único jugador colombiano que queda ‘vivo’ en la competencia: Santiago Arias. Sin embargo, en el rival del club colchonero, Leipzig, hay otro colombiano, un poco más silencioso, que dice ‘presente’ y busca las semifinales de este prestigioso torneo.



Se trata de Mauricio Sanchez, ayudante de equipo y de dirección técnica del club alemán. El licenciado como entrenador de fútbol completa su tercera temporada y ha sido de las piezas claves para el buen momento que atraviesa Leipzig. El colombiano habló con FUTBOLRED sobre su llegada al club, los problemas del fútbol colombiano con relación al alemán, el protocolo de la Bundesliga y más.

Su llegada al Leipzig y Alemania…



“Yo estuve en el año 2010-2011 donde estudié en la Universidad de Leipzig, hice mi licencia A de Europa como entrenador de fútbol con la federación alemana. Estudié los temas dominantes del deporte: preparación física, preparación psicológica, preparación táctica, etc. Ya llevo tres temporadas con Leipzig. Los primeros ocho meses empecé trabajando con la formación, es decir, con selección de talento de niños de 10-12 años para el club.



Luego, con el entrenador Ralf Rangnick había tres jugadores que hablaban español, y el tema del alemán siempre pesó. Entonces me dieron la posibilidad de llegar a trabajar con jugadores extranjeros en el equipo. No solo con los jugadores latinos que estaban en ese tiempo, sino con todo el plantel. Hoy en día el 60% del plantel es de jugadores foráneos. Esa es la parte de la que me encargo; de hacer lo que quiere el entrenador, hago el análisis con ellos y lo transmito a los jugadores. Soy ayudante de equipo, trabajo con todo el plantel, pero más específicamente con los extranjeros”.

⏮ Der finale Tag der Vorbereitung im Rückblick ⏮



Morgen ist es endlich so weit 🔥#MissaoFinal pic.twitter.com/wKcqMbNznB — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 12, 2020

Protocolo del regreso del fútbol en Alemania, siendo la primera gran liga que volvió a competencia…

​

“Hubo sorpresa para todos. Alemania demostró una vez más que es un país totalmente estructurado y se demostró en el fútbol. Nosotros en realidad solo tuvimos que parar 12 días, en los cuales nos tocó permanecer en casa. Luego empezaron entrenamientos en pequeños grupos, el Gobierno tomó buenas decisiones, eso ayudó mucho a que los equipos pudieran entrenar. No colectivamente, pero sí en pequeños grupos o individual y luego reiniciar el fútbol, pues fuimos la primera de las grandes cinco ligas de Europa en volver.



Luego las otras ligas tomaron como ejemplo este protocolo. Logramos terminar bien la temporada, aunque sí fue un fútbol muy extraño: no se tenían los hinchas y eso fue menos emocionante. Había menos euforia. Hay que trabajar muy fuerte en la parte mental para que el jugador busque esa motivación, porque ya no hay una motivación extrínseca (que llega de afuera). Allí hay que trabajar fuerte, fue de los retos del regreso del fútbol.



Fuimos el tercer mejor equipo de Alemania, estuvimos muy cerca del Borussia Dortmund y ya estamos clasificados a la próxima Champions y en esta tenemos un duro partido de cuartos de final contra Atlético de Madrid”.



El paso de James en Alemania y su problema actual…

​

“James llegó siendo jugador del Real Madrid al Bayern Múnich. Pienso que eso jugó un papel importante: la experiencia del futbolista. Es sumamente talentoso, no se puede negar, pero el fútbol hoy en día requiere de correr. No hay cómo no correr aún con la calidad que tienes. Desde delanteros se corre para la ayuda al equipo defensivamente.



Eso es un gran patrón del jugador colombiano y suramericano que debe asumir. Para poder aprenderlo requiere mucho más tiempo que los europeos, porque crecen con esa cultura. Al jugador suramericano le cuesta esa adaptación, entender que, aparte de otro idioma, hay otra cultura del fútbol”.



La ausencia de colombianos en Alemania y los problemas del FPC…



“Pienso que en la cultura futbolística colombiana sigue faltando mucha estructura, aún estamos muy lejos de podernos comparar futbolísticamente con las potencias futbolísticas. Ya no podemos decir que todos los jugadores son iguales. Se requiere de una estructura futbolística que desafortunadamente es aún ausente en Colombia.



Si comparamos las estadísticas del tiempo de juego en el fútbol alemán con el fútbol colombiano, es casi el doble en el que no hay juego en Colombia. Juan Carlos Osorio es uno de los pilares y es una persona muy sabia dentro del fútbol. Estuvo en Inglaterra, donde el fútbol no tiene pausa. Eso marca una gran diferencia que no está en Colombia; son diferencias de la cultura futbolística.



Tenemos un talento increíble y es por ello que el nombre de nuestro país califica a nivel mundial y se ha reconocido, pero el fútbol colombiano aún está muy lejos y ausente de estructura. Debe haber un plan específico desde la infancia, para llevar al niño a ser un futbolista profesional. Y no solo para que llegue a la primera división como profesional, sino para que llegue a segunda o tercera división. Aquí en Alemania hay cuatro divisiones profesionales, entonces desde allí hay una falencia enorme en Colombia. Cada uno de los jugadores que dan el paso a consolidarse en equipos europeos sigue siendo muy escaso.



Jhon Córdoba es un jugador muy profesional por eso puede jugar en el fútbol alemán por que requiere de un alto profesionalismo. Lo demostró en la temporada con Colonia y estuvo entre los goleadores, peleando con Sancho, Lewandowski, Timo Werner… Eso demuestra que el talento colombiano sí puede jugar en la Bundesliga”.



Por qué Leipzig no ha pensado en jugadores colombianos…



“No hemos sondeado por jugadores colombianos hasta ahora, pero no quiere decir que no se valore el talento de allí, pues cada vez yo lo resalto. Leipzig tiene como característica la presión alta, la contra presión y para ello se requiere de jugadores jóvenes, tener una nómina joven, pero que ya hayan tenido un recorrido o experiencia específica. Nuestra nómina está debajo de los 24 años en promedio de edad y solo hay tres que pasan la cifra”.



El partido con el Atlético de Madrid…



“Sabemos lo que tenemos y lo bien que hemos trabajado. Los dos casos de covid-19 del Atlético de Madrid, uno de ellos titular, no creo que le cambien los planes al ‘Cholo’ (Simeone). Suplir a un jugador como Timo Werner es muy difícil; no se puede clonar su calidad. Sin embargo, nosotros tenemos jugadores que, cuando jugaba Timo, no podían jugar a su 100%, debían realizar movimientos en los que puede que no se sintieran tan cómodos. Ahora, en la parte de adelante se es más colectivo y versátil para cumplir con el plan del juego, trabajando los objetivos generales y específicos”.



Miguel Ángel Machado

Periodista de FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom

migmac@eltiempo.com