Imperdible semana de Champions, Europa League y Libertadores: agéndese

Inicia una nueva semana con competencia internacional y lo que le gusta a todo buen futbolero: partidos de altura. Esta semana chocarán Liverpool-Real Madrid por octavos de Champions League, reviviendo la última final que ganó el merengue. Además, Barcelona y Manchester United definirán clasificado en Europa League.



Además de la actuación de colombianos como Rafael Santos Borré y Juan Guillermo Cuadrado, entre otros, Independiente Medellín y Millonarios disputarán de visita su primer partido en Copa Libertadores.

Lunes, 20 de febrero



1:00 pm | Al Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Shabab Al-Ahli

Liga de Campeones AFC



Martes, 21 de febrero:



3:00 pm | Liverpool (Luis Díaz, lesionado) vs Real Madrid

Champions League



3:00 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Napoli

Champions League



5:00 pm | Club Nacional vs Sporting Cristal

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:00 pm | Curicó Unido vs Cerro Porteño (Rafael Carrascal)

Copa Libertadores – Segunda ronda





Miércoles, 22 de febrero



3:00 pm | RB Leipzig vs Manchester City

Champions League



3:00 pm | Inter vs Porto (Matheus Uribe)

Champions League



5:00 pm | El Nacional vs Independiente Medellín

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:00 pm | Boston River vs Huracán

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:30 pm | Carabobo vs Mineiro

Copa Libertadores – Segunda ronda





Jueves, 23 de febrero



9:30 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Krasnodar (Jhon Córdoba

Copa de Rusia



12:45 pm | PSV vs Sevilla

Europa League



12:45 pm | Nantes vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Europa League



12:45 pm | Midtjylland vs Sporting Lisboa

Europa League



12:45 pm | Mónaco vs Leverkusen

Europa League



3:00 pm | Manchester United vs Barcelona

Europa League



3:00 pm | Unión Berlín vs Ajax

Europa League



3:00 pm | Roma vs Salzburg

Europa League



3:00 pm | Rennes vs Shakhtar

Europa League



5:00 pm | Magallanes vs Always Ready (Carlos Mosquera/William Parra)

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:00 pm | Maldonado vs Fortaleza (Brayan Ceballos)

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:00 pm | U. Católica (Cristian Borja) vs Millonarios

Copa Libertadores – Segunda ronda