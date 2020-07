Por covid-19 peligraría Manchester City vs. Real Madrid en Champions

Real Madrid y Manchester City jugarán el partido de vuelta de la Champions League el próximo 7 de agosto. El partido está por 2-1 a favor de los ingleses, que cierran en casa y esperan eliminar al club merengue.



Sin embargo, este sábado se confirmó que en Inglaterra habrá cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros que lleguen desde España, país que ha tenido un importante rebrote por covid-19.

La medida está desde activa desde este sábado 25 de julio y tiene en vilo el compromiso, pues no se contempla aún cambiar de sede para respetar la localía del conjunto inglés.



Hasta el momento no se ha definido el problema en Uefa, pues si el conjunto blanco entra en esta medida, no podría cumplir con los 14 días de aislamiento para alcanzar a disputar el compromiso.