La estrella del Bayern Múnich que terminaría jugando en Liverpool

Bayern Múnich podría perder a una de sus estrellas más ganadoras de los últimos años, pues no habría llegado a un acuerdo de renovación de contrato, y además estaría tentado para ir a la Premier League inglesa y jugar para el Liverpool.

La versión del diario ‘Bild’ hace referencia al español Thiago Alcántara, quien no firmó la prolongación de un contrato más allá de 2021, que el club le propuso a principios de mayo. Según la publicación, Thiago quiere buscar un nuevo reto y, aunque se siente a gusto en Alemania, no descarta tener un traspaso hacia otro gran club.



Y justamente, ante la posibilidad de salida, aparecería el Liverpool, dirigido por el alemán Jürgen Klopp, quien ve con buenos ojos el fichaje del español. Aunque claramente no hay ofertas oficiales y todo es especulación hasta ahora.



Aunque está saliendo de una lesión, Alcántara espera actuar el próximo 4 de julio en la final de la Copa de Alemania.