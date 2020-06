¿Mario Götze en La Liga? El alemán podría llegar como jugador libre

Luego de que se anunciara la no continuidad de Mario Götze en el Borussia Dortmund, el futbolista alemán aún no define su futuro. Con el nacimiento de su hija y enterando de forma diferenciada, Götze parece que no va a tener un partido de despedida con el equipo que fue referente hace unos años, según informó 'Bild' el futbolista de 28 años no volverá a tener acción en lo que resta de temporada.

Asimismo, el medio aseguró que el alemán, quien quedará libre el próximo 30 de junio, podría llegar al Atlético de Madrid en la próxima temporada si se logra un acuerdo económico, pues según reportó el rotativo, el equipo colchonero se ha interesado por el jugador campeón del mundo con Alemania en el 2014.

De igual forma, el medio de comunicación informó que el único problema que tendría el Atlético de Madrid para poder fichar a Götze es su alto salario. La oferta que tendría el equipo español sería de dos millones de euros, hecho que no parece ser del gusto del bávaro, quien actualmente recibe cerca de 10 millones.

Por ahora, Atlético de Madrid ganó en la visita al Levante y asumió el tercer lugar de La Liga. Además de Götze, los colchoneros también están interesados en Edinson Cavani, quien también llegaría como jugador libre.