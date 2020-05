Es oficial: con estos partidos se reanuda la Bundesliga el 16 de mayo

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) confirmó que la Bundesliga se reanudará el sábado 16 de mayo con la fecha 26 del campeonato, luego de una larga pausa a causa de la pandemia por coronavirus. Este jueves, en rueda de prensa, Christian Seifert, presidente de la DFL confirmó el calendario y señaló que “el riesgo de infección es extremadamente bajo y ciertamente no es más alto que otros sectores”.

Las últimas jornadas de la Bundesliga y la Bundesliga 2 están programadas para el 27 y 28 de junio, respectivamente. Dado que la programación de las jornadas hasta el final de la temporada requiere un ajuste del calendario general, se están realizando actualmente las últimas conversaciones para coordinar este ajuste con la Federación Alemana de Futbol.

El fútbol alemán regresa con un clásico entre Borussia Dortmund y Schalke 04, mientras que el Bayern Múnich cerrará la jornada visitando a Unión Berlín. Por su parte, el colombiano Jhon Córdoba espera jugar para Colonia, que recibirá al Mainz.



Así se jugará la fecha 26 de la Bundesliga:



Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund vs. Schalke 04

Leipzig vs. Friburgo

Hoffenheim vs. Hertha Berlín

Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn

Augsburgo vs. Wolfsburgo

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach



Domingo 17 de mayo

Colonia vs. Mainz

Unión Berlín vs. Bayern Múnich