Cada vez más cerca: 5 claves de Bayern Múnich para ganar la Bundesliga

El Bayern Múnich solo estaba esperando superar la pausa en el fútbol, a causa del riesgo de contagio por covid-19, para volver a mostrar su grandeza en Alemania, dejar claro que no tiene rival y que por eso está muy cerca de lograr su octavo título consecutivo en la Bundesliga.



El conjunto bávaro se encamina a la gloria sin rivales a la vista, y con una supremacía futbolística que asusta. Ganó los cinco partidos que disputó desde el regreso de la actividad y ya tiene una clara ventaja sobre sus escoltas.



El líder del torneo alemán anotó 17 goles y apenas recibió cuatro. Su atacante estrella, el polaco Robert Lewandowski, lleva 30 conquistas en el certamen y acaba de pulverizar su marca personal en toda la temporada al sumar 44 goles. La voracidad ofensiva se explica en un nombre: Hans-Dieter Flick, el entrenador que llegó para reemplazar a Nico Kovac a fines de 2019 y que cambió la fisonomía de un equipo que sueña con la triple corona: Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.



Aquí, cinco claves de un Bayern que, al menos a nivel doméstico, parece imbatible.



1. Lewandowski, el señor gol

Con su conquista contra el Bayer Leverkusen, el centrodelantero polaco llegó a los 30 goles en el torneo. Es responsable de la tercera parte de los tantos de su equipo, máximo realizador de la Bundesliga con 90 conquistas. La cuenta de Lewandowski equivale a la misma cantidad de goles que suma Werder Bremen en toda la temporada. El tanque polaco, además, tiene quienes lo alimentan: el inoxidable Thomas Müller es el máximo asistidor de la competencia, con 20 pases-gol.



2. La voracidad ofensiva

Bayern es el equipo con mayor posesión de la liga alemana (67,1%). Pero, además, el equipo que más tiene la pelota en la zona del área de sus rivales: lleva casi mil toques de diferencia en esa zona de la cancha al equipo que lo sucede en esa estadística, Borussia Dortmund, su perseguidor en la tabla de posiciones. Además, Bayern es el equipo que más gambetas intenta de toda la liga: lleva 723. Y el que más tira al arco de su oponente: 556 remates al arco, 70 más que su escolta en ese apartado, Red Bull Leipzig.



3. Flick cambió la historia

Cuando los resultados no acompañaban al equipo, la junta directiva de Bayern tomó la decisión de cesar a Nico Kovac, que había llegado en el verano precedido con buenos resultados en Eintracht Frankfurt. En lugar de buscar al nuevo Guardiola, los directivos se encomendaron a Hansi Flick. Más que un nombre, buscaron armonía en el vestuario. Flick, que había llegado a Múnich con Kovac, conocía a los futbolistas. La llegada de Philippe Coutinho, un futbolista de renombre mundial, no alteró al plantel.



Flick hizo cambios quirúrgicos: potenció a Goretzka en la mitad de la cancha y el ex Schalke le respondió de la mejor manera: un gol contra Eintracht y otro frente a Leverkusen. La otra modificación clave estuvo en la defensa: cuando Flick asumió, el canadiense Alphonso Davies había jugado apenas dos partidos como titular. El nuevo DT corrió al austríaco David Alaba a la zaga central y le confió el lateral izquierdo al joven de 19 años. A esta altura de la Bundesliga, Davies es una de las (gratas) revelaciones de la competencia.



4. Kimmich, el polifuncional

Joshua Kimmich es sinónimo de versatilidad. Puede jugar de doble pivote, de centrocampista defensivo o incluso de lateral derecho. Puede, también, meterse entre los zagueros centrales para recibir un pase corto de Manuel Neuer (arquero y capitán de los bávaros) y meter un pase de 60 metros a espaldas de la defensa rival. Cuenta como asistencia, como la que le dio frente a Leverkusen a Gnabry. Considerado un mediocampista defensivo, Kimmich es el noveno jugador de la liga con más toques de pelota en campo contrario, lo que refleja el ímpetu ofensivo de su equipo. Salvo Kimmich y Christian Gunter (defensor de Friburgo), el resto de los futbolistas que integran el Top 10 de esa estadística son de corte ofensivo. Además, Kimmich lleva siete asistencias.



5. Un equipo inteligente

Bayern no es el equipo que más corre (es séptimo en esa estadística) ni el que más entradas defensivas hace (es el segundo peor de la competencia). Sus jugadores se mueven en bloque y siempre hay ayudas para el portador de la pelota: ya sea en las bandas (Davies-Gnabry a la izquierda; Pavard y Coman a la derecha). Su arma secreta es la presión: una de cada tres veces que Bayern pierde la pelota, la recupera antes de que pasen cinco segundos. Es el equipo que más rápido vuelve a tener el balón de toda la liga. Y el que menos tiempo pierde en enfocarse en el arco rival.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA