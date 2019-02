¿Vuelve al banco? James sería suplente en Copa de Alemania

En el partido por los octavos de final de la Copa de Alemania, Hertha de Berlín recibe a un golpeado Bayern Múnich. El partido se jugará en el Estadio Olímpico a las 2:45 p.m. (hora Colombia).

James Rodríguez no vive sus mejores momentos en Alemania y lo demostró en su última presencia, en la que no jugó bien. A pesar de ser incluido en la convocatoria para el partido, no es clara su titularidad. Bayern Múnich visita a Hertha Berlín en un encuentro difícil para el conjunto bávaro que debe reponerse de su última derrota 3-1 frente a Bayern Leverkusen.



La temporada del conjunto bávaro no ha sido del todo buena, el equipo está a 7 puntos de Borussia Dortmund, el cual comanda la Bundesliga con paso firme. Niko Kovac debe recomponer el camino, la recuperación de Franck Ribéry y Thiago Alcántara, le darán al técnico croata más variantes en el juego y dos piezas importantes en el andar del equipo.



Para el cucuteño la posibilidad de jugar no es clara, el gran momento que vive Leon Goretzka, quien se ha vuelto inamovible en el equipo cierra oportunidades para el colombiano. De igual forma, la vuelta de Thiago y Ribéry reducen opciones de entrar en el tiempo complementario. El rol de lider de Thomas Müller y la importancia para el club limitarán aún mas el juego de James.



El panorama no es alentador para el volante, quien deberá demostrar su valía en el equipo. Por otra parte, Bayern Múnich debe enfrentar a un rival complicado, al que no le ha ganado hace más de dos años cuando han jugado en Berlín.