¡Sufrido título para Bacca! Villarreal campeón en penaltis de infarto

Villarreal y Manchester United se retaron, se animaron por momentos, se complicaron después y se resignaron a que la implacable definición desde los 11 pasos decidiera al campeón de la Europa League. El título tenía que ir hasta los penaltis para encontrar a su nuevo dueño y era todo tan equilibrado, tan bien cobrados todos los intentos, que parecía que llegaría el jueves sin conocer al campeón... Pero en esa tensión vino el error que todo lo desequilibra no pudo De Gea y el campeón fue Villarreal.

La historia, bajo la lluvia, la escribía con autoridad Gerard Moreno para Villarreal, le seguían el paso Raba y Alcácer y también Moreno y al final Parejo. Todos los cobros regulares, impecables. Y Mata, el que entró para los penaltis, tomaba el primero del United y cumplía; Téllez también hacía bien lo suyo igual que Bruno, que suele no fallar; Rashford, con su carrerita, también anotaba y Cavani, como es usual, también celebraba.



Vendría la siguiente fase y todo de nuevo super ajustado: Moi Gómez marcaba para los españoles, Fred lo hacía para los británicos, Albiol para los amarillos y James para los rojos, Coquelin ante De Gea y Shaw aunque por poco tapa Rulli, Gaspar marcaba pero Tuanzebe también; Pau Torres y Lindelof y se acabaron los cobradores y fueron los arqueros: Rulli cobró impecable arriba y De Gea falló. Fin de la historia. El arquero que no pudo pararla tampoco pudo embocarla.



En el tiempo regular, un lujo de Bacca subía el telón en el ataque del equipo español, respuesta a los golpes que querían dar MacTomina y Shaw por los británicos, en unos primeros minutos de mucha vigilancia.



Hasta que a los 29 apareció el de siempre, el talismán del Villarreal en la temporada, Gerard Moreno, sorprendiendo a los estáticos zagueros de rojo en el tiro libre de Parejo, escapando del jalón de camiseta de Lindelof y definiendo de puntazo ante un De Gea impotente.



Le costó al United encajar el golpe, se puso ansioso, alegó más de lo que jugó y chocó una y otra vez con una barrera amarilla recostada contra su arco, hasta que al final del primer tiempo por fin Greenwood encontró un camino por derecha y metió un centro que, en una combinación de fortuna e intenso dolor, rechazó Albiol... con los testículos.



Fue una molestia parecida a la que sentiría Bacca cuando falló en el área roja su intento, al quedarle muy atrás la pelota para marcar el 2-0, un dolorcito que se agudizó a los 54 cuando aparecía Cavani en una jugada casi idéntica en terreno amarillo, con un final distinto: le quedó un rebote y de cualquier manera remató frente al arco para el 1-1. Fue al fondo de la red por la pelota, sin apenas sonreír, celebrando como si fuera un partido más, no una final de Europa League. Vendría el ojo del VAR y una segunda celebración en la tribuna cuando el tanto se declaró válido, y los de rojo otra vez no llegaron a abrazarse. Todo muy frío, muy 'british' para un uruguayo...



Apenas a los 59 terminaba el partido para Bacca, dejando su lugar a Coquelin. Y perdió impacto Villarreal mientras su rival creció en confianza y tuvo nuevos intentos con MacTominay y Bruno y dos muy claras, la que desperdició Rashford a los 68 y la de Cavani a los 70, de cabeza, que pegó en un zaguero.



Ganaba el miedo a perder -una vez más-, el juego perdía toda su intensidad y seguiría así hasta el alargue, el cual comenzaba con muy poca propuesta de lado y lado y terminaba casi igual, con la única novedad de la salida por lesión de Rashford. Era como que daban tiempo a los arqueros para que prepararan la definición por penaltis.



El resto de la historia es anécdota: gloria amarilla en Polonia, con el público de regreso a los estadios, con un colombiano en la definición y una corona europea para él y para Emery y para Villarreal, un torneo que ganaron juntos antes y repiten ahora. ¡Hoy la fiesta es en el Submarino!