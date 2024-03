Sonríe Díaz, festeja Liverpool: así encaminó llave en Europa League

Resultados mentiroso es el que define sin la suficiente precisión en al cancha y aplica, en buena parte de la ida de octavos de final de la UEFA Europa League, para el equipo perdedor.

Sparta Praga batalló y pudo tener otro final distinto y una ilusión mayor para la revancha, pero Liverpool le tiró encima toda su superioridad y su carga de talento y lo superó por 1-5, con aporte goleador de Luis Díaz. Eso quiere decir que, en Anfield, salvo un batacazo fuera de toda consideración, podría sellar el boleto a cuartos del torneo continental en el que es gran favorito al título.

​Antes que se organizaran los hinchas para el bello espectáculo de colores en las tribunas, ya Liverpool se adelantaba: un penalti claro contra Mac Allister, cobrado de manera impecable por el propio campeón del mundo, abrió la cuenta a los 6 minutos. El plan del Sparta se estropeaba.



Pero tenía más que decir el equipo de Praga, que tuvo el empate a los Vitik en un cabezazo incómodo de Haraslín que salvaron entre Qansagh y Díaz y a los 15 de nuevo la sacaban de la raya los visitantes, en una veloz proyección que encontró solo al mismo Haraslín por derecha y milagrosamente salvó Liverpool.



De nuevo se salvaban los de Klopp a los 18 en un sorpresivo cabezazo de Preciado, seguido de dos tiros de esquina que otra vez pusieron en aprietos a Kelleher, quien al final logró salvar.



Pero en ese instante, cuando peor lo pasaba Liverpool, el talento que lo rompe todo: a los 25 minutos le quedó al veloz Darwin Núñez un espacio de remate y de media distancia colgó al portero en una definición espectacular para el 0-2. Poco premio para un Sparta Praga que falló so suyo y padeció lo ajeno... la Ley del fútbol.



No bajaban los brazos los dueños de casa pero fallaban en la última apuntaba, mientras Díaz aparecía por primera vez con peligro a los 41, desbordando por la banda pero sufriendo el bloqueo de su remate, mientras Gakpo fallaba también en el rebote y luego en la asistencia del colombiano que de nuevo se desperdició frente al portero.



Un nuevo intento antes del descanso tuvo Díaz, una buena asociación con Mac Allister que se le fue elevado al colombiano. Respondía Harraslin pero le negaba el descuento Kelleher, uno de los mejores del campo y entonces, otro mazazo: Núñez metió el bombazo del 0-3 que bajó la persiana del primer tiempo



Llegó tan velozmente Bradley que cuando quiso rechazar acabó haciendo el autogol del descuento que tanto buscó el Sparta Praga y que fue el 1-3 a los 46 minutos.

Pero entonces, cuando otra vez parecían incómodos los de Klopp, la dosis de tranquilidad fue obra de Luis Díaz: a la rápida salida de Elliot apareció en el medio del área para reaccionar bien al zapatazo y sin pensar pegarle al arco para el 1-4 definitivo. Ya los chicos de Praga no tendrían más fondo para procesar la goleada, salvo algunas escaramuzas que controló Kelleher.

Se empezaron a ir los Núñez, Mac Allister y demás, porque lo que viene por Premier es nada menos que Manchester City, y a los 74 era turno de Díaz para darle paso a Salah. El egipcio vería cómo le anulaban su tanto pero celebraba antes del pitazo el quinto Szoboszlai para terminar la discusión y casi resolver el futuro en Europa League.