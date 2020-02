Morelos conoce rival en octavos de Europa League: así están las llaves

Alfredo Morelos y Rangers de Escocia conocieron su suerte este viernes, tras el sorteo de los octavos de final de la Europa League.

El colombiano y su equipo se medirán al Bayer Leverkusen alemán en la siguiente fase del torneo europeo. Justamente, se trata del equipo que dejó en el camino al Porto, de los colombianos Luis Díaz y Matheus Uribe. ¿Cobrará el 'búfalo'?



En el sorteo, el emparejamiento estelar es Sevilla vs Roma.



Así quedaron las llaves:



Estambul Basaksehir vs Copenague



Olympiakos vs Wolves



Rangers vs Bayer Leverkusen



Wolfsburg vs Shakhtar Donetsk



Inter Milan vs Getafe



Sevilla vs Roma



Frankfurt/Salzburgo vs Basilea



LASK vs Manchester United

Round of 16 #UELdraw ✔️



Drop a GIF to sum up your reaction 📱👇 pic.twitter.com/E108TKl2kh — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020

Los partidos se jugarán el 12 de marzo la ida y el 19 de marzo la vuelta.