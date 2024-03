Buen balance: así le fue a Liverpool en octavos de final de E. League

Liverpool buscará este jueves adelantarse en su serie de octavos de final de la Europa League ante Sparta Praga, duelo que se jugará en el Epet Arena a las 12:45 p.m.



Históricamente, a los reds les ha ido bien en octavos de final desde que juegan la Europa League o en su momento la Copa UEFA.



De hecho, los ingleses solo han quedado eliminados en tres ocasiones en esta instancia. La primera vez fue en la temporada 1998-99 cuando fueron sorprendidos por Celta de Vigo que concretó un 4-1 global a favor.

Luego, en la temporada 2003-04, Liverpool sería eliminado por el Olympique de Marsella que consiguió ganar un ajustado global por 3-2. Finalmente, en la 2010-11, los dirigidos en ese entonces por Roy Hodgson cayeron sorpresivamente con Sporting Braga.



En el resto de llaves, Liverpool se clasificó siempre al resto de instancias finales y cayó en cuartos, semis o en la final o se quedó con el campeonato.



Así fueron las llaves de octavos de final de Liverpool en Europa League / Copa UEFA



1972-73: Liverpool vs. Dinamo de Berlín (3-1 global) - Los ingleses se impusieron en este torneo



1975-76: Liverpool vs. Silesia Breslavia (4-2 global) - Se coronaron campeones al final



1991-92: Liverpool vs. Swarovski Tirol (6-0 global) - eliminados en cuartos de final



1998-99: Liverpool vs. Celta de Vigo (1-4 global) - eliminados en octavos de final



2000-01: Liverpool vs Roma (2-1 global) - Consiguieron el campeonato



2002-03: Liverpool vs Auxerre (3-0 global) - eliminados en cuartos



2003-04: Liverpool vs. Marsella (2-3 global) - eliminados en octavos de final



2009-10: Liverpool vs. Lille (3-1 global) - eliminados en semifinales



2010-11: Liverpool vs. Sporting Braga (0-1 global) - eliminados en octavos de final



2015-16: Liverpool vs. Manchester United (3-1 global) - pierden la final de esa temporada ante Sevilla