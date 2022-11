Con protagonismo de Duván Zapata, Atalanta perdió contra Lecce

Lecce y Atalanta se enfrentaron en la jornada 14 de la Serie A de Italia, donde la principal novedad pasó por el lado de los de Bérgamo, pues Gasperini contó desde el inicio con Duván Zapata, quien anotó gol y jugó noventa minutos en la derrota 2-1.



El partido entre ambos equipos comenzó bastante animado y Lecce salió arrollador en la Serie A, pues en apenas 15 minutos ya iban ganando frente a los de Gasperini, pues Joan González conectó con un pase cabeza con Federico Baschirotto y este cabeceó batiendo al portero y poniendo el 1-0 en la pizarra.



Sin embargo, Atalanta no salió del bache y Lecce aprovechó la desconcentración de la visita, por lo que les apuntó un segundo gol que los dejó fríos a los dirigidos por Gasperini, quienes no encontraron la fórmula para empatar y terminaron cediendo otro gol.



En la media hora de juego volvió a aparecer Lecce y esta vez Federico Di Francesco culminó una jugada individual con un soberbio remate dentro del área. El balón se fue dirigido a la esquina inferior izquierda y Marco Sportiello no logró evitar el segundo batacazo del local.



Cuando todo parecía un infierno, llegó un toro veloz a desafiarse a sí mismo y responder a la titular que le dio Gasperini y sobre el minuto 40 logró el descuento para su equipo.



Después de un fantástico pase largo de Ruslan Malinovsky a Duván Zapata, el ‘Toro’ recibió un poco marcado dentro del área, pero casi que cayendo logró disparar por la esquina inferior izquierda y así poner el 2-1 para acortar distancias.





Para el segundo tiempo, el partido se tornó un poco menos intenso que en la primera parte, por lo que las ocasiones de gol bajaron de producción para ambos equipos, aunque Atalanta por momentos quiso aumentar el acelerador para lograr el empate.





Sobre el minuto 79 llegó otra buena opción para Atalanta, donde al espacio recibió Teun Koopmeiners, quien remató desde la media distancia, pero envió el balón por encima del travesaño. El balón salió cerca, pero los de Bérgamo no estuvieron finos en las pocas acciones del complemento.



Al final no hubo más acciones que condicionaran el marcador y Lecce terminó aguantando el resultado a favor, por lo que finalmente ganaron 2-1 en un importante duelo contra uno de los líderes de la Serie A.



Con esta derrota, Atalanta quedó en la cuarta posición con 27 puntos, mientras que Lecce sumó 12 puntos y quedó un poco alejado de la zona de descenso. El próximo partido de los de Gasperini será contra Inter del fin de semana antes del inicio del Mundial.

DE GOLEADOR: tras una pelota espectacular de Ruslan Malinovsky, el colombiano Zapata marcó el descuento de Atalanta vs. Lecce.



📺 Mirá la #SerieA por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Xlqz8L75jW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2022