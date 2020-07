Ay, qué cábala: la cogida del entrenador de Juventus ante la prensa

A pesar de tener una clara ventaja sobre sus rivales, a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada, en Juventus no quieren que les hablen de títulos, no se sienten campeones y no quieren tentar a la suerte para que no se les vaya el ‘scudetto’ de las manos. Así lo demostró el entrenador Maurizio Sarri, quien, por superstición, tuvo un particular gesto ante la prensa.

Cuando un periodista le preguntó sobre lo cerca que tiene la ‘vecchia signora’ el título, Sarri bajó su mirada y su mano izquierda por debajo del escritorio, para cogerse el testículo izquierdo…¡Vaya cábala!