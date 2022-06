¿No hay regreso feliz? Inter no puede con la vuelta de Romelu Lukaku

No todo es color rosa en el futuro de Romelu Lukaku. Aunque se cumplió su sueño de volver al Inter de Milan, algo que deseaba con ansias y hasta colmó al entrenador del Chelsea quien lo relegó a un segundo plano por testimonios polémicos de que no había podido adaptarse en los ‘Blues’. Ahora, en su llegada a Italia de nueva cuenta, deberá volver a ganarse a la afición que no le perdona su salida.

Sin duda alguna, no lo tendrá para nada fácil en su regreso al Inter de Milan. Romelu Lukaku anotó 65 goles en 95 encuentros disputados y dio 18 asistencias. Números más que exorbitantes para el gran delantero belga en el club donde ha sido más feliz en su trayectoria deportiva. Sin embargo, no todo será igual en este ciclo. Con un Lautaro Martínez en el puesto, la primera misión será ganarse la delantera con un competidor fuerte como el argentino.

Por su parte, también tendrá que saldar cuentas con la afición. Estará por un año en el Inter de Milan, y aunque es uno de los grandes goleadores en los últimos años, los hinchas no le perdonan nunca su salida al Chelsea. ‘Ya no es un rey, es uno del montón’, manifestaron cuando se confirmó su regreso.

Romelu Lukaku fue el principal causante de esta negativa situación que viven los aficionados con él, pues en 2021, su salida se presentó de manera repentina y eso que antes había dicho, ‘me quedo ene l Inter, ya hablé con el nuevo entrenador y la conversación fue positiva’.

El belga no es ningún santo y sus testimonios lo confirman cada vez más. Retó al Chelsea comentando que su deseo era volver al Inter y Thomas Tuchel decidió ponerlo en un segundo plano dentro de la plantilla. A su vez, su salida dio de qué hablar en el entorno ‘neroazzurri’, tanto que lo tildaron de traidor. Un año después, el belga tendrá que empezar de cero y ganarse el corazón de aficionados destruidos por la manera como los abandonó.