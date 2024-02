Paul Pogba anuncia que apelará su suspensión por dopaje

Tras conocer su suspensión por cuatro años por el presunto consumo de sustancias prohibidas, Paul Pogba dio sus primeras palabras y aseguró que la sanción es “errónea y que apelará la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).



"Todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional me ha sido arrebatado", mencionó el volante francés tras confirmarse su positivo en un test en testosterona el pasado 20 de agosto tras un Udinese vs. Juventus.



El francés se mostró conmocionado, desconsolado y triste y aseguró que cuando pasen las sanciones “toda la historia quedará clara”. "Nunca he tomado conscientemente o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje", agregó el futbolista en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Pogba dejó claro que no ha hecho nada para mejorar su rendimiento mediante el uso de sustancias dopantes y que nunca ha "faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y partidarios de cualquiera de los equipos que he jugado, o en contra".



Vale señalar que Pogba tiene contrato hasta julio de 2026 con Juventus y mientras se hacía un contranálisis que se hizo en septiembre estaba suspendido provisionalmente mientras la Fiscalía Antidopaje Italiana aclaraba los hechos.