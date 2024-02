‘Necesitábamos el apoyo del hincha y no se dio’: Santiago Rojas

Atlético Nacional se quedó fuera de la Copa Libertadores en la fase previa del torneo ante Club Nacional que lo goleó en casa y acabó con la ilusión de seguir en el torneo.



Dos de los tres goles fueron causados por errores del arquero Santiago Rojas, acciones que terminaron consumiendo la salida del equipo verdolaga del certamen continental.



Pues bien, finalizado el juego, el arquero paraguayo rompió el silencio y habló de su desafortunada actuación y la eliminación de su equipo.

“Es una desazón no clasificar, teníamos ilusión. Nacional está acostumbrado a jugar torneos internacionales, pero no se dio. El camerino está triste porque no salen las cosas”, comentó de inicio.



Y agregó sobre sus errores en los goles del rival: “Llegué y tuve la posibilidad de jugar, esto es un desafío grande, esto es de rachas, me tocó un partido duro. Me hago responsable del primer gol porque pensaba que estaba bien ubicado y después con la desesperación del partido y por hacer bien las cosas uno se apura y me tocó este duro encuentro... Estamos expuestos a esta clase de partidos, no se pueden cometer errores mínimos. Teníamos ansiedad de querer revertir el resultado y lastimosamente no pudimos darle vuelta”.



Sobre el mal momento de Nacional dijo: “Una lástima la racha que estamos teniendo, esto se va a arreglar con trabajo y saldremos adelante. Es una pena estar en esta mala situación, estamos en un equipo grande y hay que aguantar esas cosas”



Por su parte, habló del rival y aseguró que el plantel no sintió el apoyo que esperaba de su hinchada: “Sabíamos que era un equipo difícil más en una Libertadores. Teníamos esperanza de clasificar porque jugábamos en casa, el ambiente estaba caldeado, necesitábamos el apoyo del hincha y no se dio. Teníamos que remar contracorriente, pero no pudimos concretar”



Finalmente, explicó cómo se cambiará esta mala situación: “El camino para revertir esto es trabajar y estar unidos en esta clase de situaciones. Estas rachas se terminan y ahora hay que dar lo mejor.