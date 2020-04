Inter, ambicioso: pide una figura de Barcelona para dejar ir a Lautaro

Barcelona se ha puesto como gran objetivo del próximo mercado fichar a Lautaro Martínez, delantero argentino de 22 años que juega en el Inter de Milán. Sin embargo, el equipo catalán no cuenta con el suficiente flujo de caja para hacer grandes operaciones, y no más por el atacante piden 111 millones de euros. Es así que el canje por otros jugadores se abre como una opción para negociar, tan pronto pase la pandemia del covid-19 y el fútbol regrese.



Sin embargo, el Inter no está dispuesto a dejar ir a Lautaro fácilmente. No por lo menos sin llevarse unos buenos pesos o hacer una negociación redonda en un posible cambio de jugadores con el club blaugrana.



Es así que este martes ‘La Gazzetta Dello Sport’ lleva en su portada la atrevida propuesta que haría el Inter al Barcelona: si quieren a Lautaro, que le den a Antoine Griezmann. Según el informativo italiano, esa sería la postura de los directivos interistas, que también sueñan con formar un gran equipo así se desprendan de su nueva estrella.



Aunque por ahora todo es una versión, hay que ver las posibilidades: Martínez quiere jugar, sí o sí, al lado de Lionel Messi; Griezmann no ve con buenos ojos su salida, pues quiere triunfar en Barcelona; además, el salario del francés es alto, y el Inter tendría que hacer un gran esfuerzo.



Habrá que esperar cómo se mueven ambos clubes. Lo cierto es que cada día que pasa, acerca más a Lautaro al Barcelona.