Koulibaly criticó la postura de De Laurentis respecto a los africanos

El fútbol africano ha mostrado, recientemente, las condiciones necesarias para ser uno de los más atractivos del mundo. Desde dicho continente, han salido un sinfín de talentos, además, de aquellos que poseen las raíces, pero juegan para otro país.



Uno de los jugadores africanos más relevantes del último tiempo, es Kalidou Koulibaly, que estuvo en el Napoli, pasando al Chelsea para esta temporada. El calendario de la Copa Africana se interpone en plena temporada, lo cual ha generado incomodidad en los clubes europeos.



Recientemente, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, afirmó que no volvería a fichar jugadores africanos, solo lo hará si renuncian a disputar la Copa Africana, que se disputa, normalmente, a inicio de año. Sin embargo, para el 2023, habrá un cambio en el formato, pues se jugará a mitad de año.



Uno de los jugadores africanos, que ha respondido al dirigente, es Kalidou Koulbaly, quien estuvo varias temporadas en el elenco italiano “Creo que lo más importante es el respeto a todos. Cuando jugaba en el Napoli también era representante de Senegal. La verdad que fue muy duro cuando nos fuimos a la Copa de África, pero también se necesita respeto por las naciones africanas. Como capitán de Senegal creo que no es correcto hablar de una Selección africana de esta manera. Respeto lo que piensa, si crees que el equipo puede jugar sin africanos, está en su derecho. Pero yo estoy seguro de que En Napoli hay mucha gente que no piensa como él”.



Chelsea pagó recientemente una cifra cercana de 40 millones de euros, por los servicios del defensor senegalés.