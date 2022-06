Un equipo va con todo por Marcelo: ¿La Serie A, su próximo destino?

Tras la despedida de Marcelo Vieira del Real Madrid, se prepara para cambiar de aires después de 16 años representando al conjunto blanco. Entró a los libros de historia siendo el jugador con más títulos en la historia con 25 trofeos. La despedida en el mismísimo Santiago Bernabéu el 13 de junio tuvo el llanto del lateral que buscará otro club, esperanzado de que sea europeo.

Empezó a agradecerle a los compañeros, y con una voz entrecortada. Luego agregó, ‘a mis compañeros con los que he tenido suerte de jugar todos estos años, los entrenadores que he tenido, los utileros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, la seguridad, los que trabajan atrás y tienen el trabajo sucio’. Las ofertas no se hicieron esperar después del fin de su despedida y como se esperaba, a sus 37 años, quiere continuar en el viejo continente.

Uno de los que se interesa es el Real Valladolid, recientemente ascendido de Ronado Nazario que busca juntar a Marcelo Vieira y a Dani Alves. A su vez, aparece la Serie A con el AC Milan, equipo que ya cuenta con jugadores de pasado en el Real Madrid como Theo Hernández y Brahim Díaz. El club milanés fue el que puso la oferta que tuvo más revuelo en la actualidad.

De campeón liguero a otro campeón local sería el salto de Marcelo Vieira. El Milan lo quería atar con un salario de 3 millones de euros al año, pero esto sería perder un buen dinero con respecto a lo que ganaba en el Real Madrid (6 millones). De acuerdo con información del Diario AS, el cuadro rossonero no parará hasta que haya un beneficioso para ambos. No esperan dar un salario exorbitante, pero sí algo que le parezca provechoso al brasileño.