Marcelo no aguantó y rompió en llanto: conmovedor adiós al Real Madrid

Este lunes el Real Madrid le dijo adiós a una leyenda. Marcelo, el futbolista brasileño que llegó a cumplir su sueño europeo con 18 años, se despidió tras 16 temporadas y 25 títulos que lo reconocen como el jugador con más trofeos ganados. Con voz entrecortada y varias pausas para reponerse del incontrolable llanto, tuvo palabras de agradecimientos para todos quienes marcaron su paso por la 'Casa Blanca'.

"Quiero agradecer al club, a mis compañeros (...)", fueron las primeras palabras de Marcelo, con voz entrecortada, lo que provocó los aplausos de los asistentes. Tras reponerse, Marcelo continuó: "a mis compañeros con los que he tenido la suerte de jugar todos estos años, los entrenadores que he tenido, los utileros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, la seguridad, los que trabajan atrás y tienen el trabajo sucio", y se detuvo de nuevo, diciendo con un suspiro: "Va ser complicado".



Y agregó: "Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol pero a mí me gusta reforzar que para que nosotros juguemos bien y tengamos la ropa y las botas limpias, hay un trabajo atrás y eso aprendí aquí adentro del Real Madrid. Quiero agradecer al mejor club del mundo por poder disfrutar de esto. Estamos haciendo los que nos gusta y tenemos todo para disfrutar, he despertado todos los días de mi vida con alegría y no podría ser diferente, hacer historia con el mejor club del mundo y que mis hijos vean que fui capaz".



"Si yo soy lo que soy y tengo la fuerza que tengo es seguramente por ti", dijo dedicándole unas palabras especiales a su esposa por acompañarlo desde el inicio de su carrera. "Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa y estar en Champions, y cuando fiché por el Real Madrid yo tenía 18 y mi mujer 17, y ha sido una aventura maravillosa. En mi cabeza estaba llegar a lo alto y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo".



Finalmente, Marcelo le dio un agradecimiento especial a Raúl González, quien lo arropó cuando llegó al Real Madrid siendo apenas un juvenil. "Raúl, que te llamo capi, quería agradecerte porque cuando llegué tuviste un detalle conmigo muy grande (sollozos), cuando nació mi hijo me enseñaste mucho. Yo quise seguir tu ejemplo y estoy agradecido. Este no es un día triste, es un día de alegría y lloramos porque tenemos muchas memorias. Salgo de aquí con la cabeza en alto y mis familia está orgullosa de mí. Soy un afortunado".