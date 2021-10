‘Me llamaron mono de mie...’: grave denuncia de un compañero de Ospina

Actos completamente bochornosos y reprochables en el fútbol italiano...



El senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Nápoles, aseguró este lunes que un hincha del Fiorentina le llamó "mono de mierda" al acabar el encuentro de este domingo en Florencia y exigió que se le prohíba acceder a recintos deportivos "de por vida".



"'Mono de mierda'. Me llamaron así. Esta gente no tiene nada que ver con el deporte. Hay que localizarlos y prohibirles acceder a los estadios para siempre", escribió en su cuenta de Twitter, traduciendo el insulto racista también en francés e inglés.



El defensa senegalés recibió el insulto al acabar el partido de Florencia, que ganó 2-1 el Nápoles, durante una entrevista a pie de campo y encaró al aficionado, animándole a que tuviera el "coraje" de decírselo a la cara. El hincha, que estaba en la grada a unos veinte metros, se alejó.



El caso ha llegado a la mesa de Federación de Fútbol Italiana (FIGC), cuya fiscalía abrió una investigación tras registrar el acta arbitral y hablar con

Koulibaly, informó el organismo que dirige el fútbol italiano.



El partido de Florencia acabó con victoria del Nápoles, que lidera la clasificación de la Serie A italiana con el pleno de puntos tras siete jornadas, por delante del AC Milan y del Inter de Milán.



No es el primer caso de racismo registrado este año en la competición: hace tres semanas, un hincha de Juventus dirigió insultos racistas al meta francés del Milan Mike Maignan durante el duelo liguero entre turineses y milanistas. El equipo de Turín localizó al responsable gracias a las cámaras del Allianz Stadium y le prohibió acceder a los recintos deportivos de por vida.