Allegri llegó con exigencias: quiere dos conocidos de la ‘vecchia’

La Juventus se encuentra en la planificación de la nueva temporada bajo las ordenes de Massimiliano Allegri, quien regresó para volver a darle dirección ganadora a la vecchia, luego de los malos resultados en la reciente temporada, además, de volver a ser protagonista en Champions, deuda pendiente para un club que lo ha ganado todo en los años recientes.



De acuerdo a información de Corriere dello Sport, el entrandor italiano tiene en sus planes el retorno de dos volantes que fueron pilares en sus esquemas, considerándolos esenciales para lo que plantea hacer la próxima temporada. Es el caso de Miramen Pjanic y Paul Pogba, ambos dejaron grandes sensaciones en su paso por Italia.



En el caso del francés, esperan hacer una oferta, teniendo en cuenta que terminará su contrato en el 2022 con el Manchester United, además, las negociaciones están en un punto quieto, donde ambas partes no se han sentado a negociar una eventual extensión del contrato.



Por los lados del bosnio, las cosas son más complicadas. Dejó la Juventus la temporada pasada camino a Barcelona, en un trato que incluyó al brasileño Arthur Melo. El volante no ha sido de los regulares en España, por lo que su salida del Camp Nou no tendría mayor inconveniente.



Otros de los pedidos de Allegri para la próxima temporada son Dusan Vlahovic, Mauro Icard y Arkadius Milik.