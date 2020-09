¡Partidazo en en la Serie A! Inter, de local, derrotó a Fiorentina

La segunda jornada de la Serie A 2020-21 dio inicio y uno de los platos fuertes de la fecha se dio en el San Siro, donde Inter de Milán fue eficaz y venció por 4-3 a Fiorentina.



En tres minutos, los Violetas dieron el primer golpe con el gol de Kouame, a quien le quedó servida la anotación bajo los palos y sin arquero tras el pase de Bonaventura. Sobre el final del primer tiempo, Lautaro Martínez dijo presente y le dio el empate al Nerazzurro con un disparo a colocar desde el borde del área, dando aviso de un encuentro electrizante para lo que faltaba por venir.



A pesar de eso, el caudal más grande de tantos llegó en la segunda mitad. A los 52 minutos, Ceccherini desvió un balón que remató Lautaro para el gol en contra y la ventaja de los de Conte, sin embargo, solo cinco minutos le bastaron a la Viola para empatar el marcador por medio de Castrovili, quien definió tras el pase de Ribéry.



No obstante, el futbolista francés de la Fiore todavía tenía un as bajo la manga guardado. Sobre el minuto 64, el galo inició una gran jugada individual desde la mitad de la cancha, se dejó un rival atrás y le marcó una perfecta habilitación entre líneas a Chiesa, quien no falló ante el arco.



Los dueños de casa buscaron así con todas sus armas el empate, pero no siquiera los ingresos de Alexis Sánchez y Arturo Vidal daban fruto, hasta que fueron al ataque con Hakimi, tras un pase raso del marroquí lograron el empate con el gol de Lukaku, solo para que un minuto más tarde, D'Ambrosio logró la remontada de cabeza tras el pase de Alexis.



Con este resultado, Inter le dio inicio a una campaña de la Serie A con un importante triunfo como local, empezando así con el pie derecho una nueva pelea por el título que defiende Juventus.