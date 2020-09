Bendita Premier League: Chelsea lo perdía 3-0 y con polémica resucitó

Chelsea estuvo cerca de salir escaldado de su visita al campo del West Bromwich Albion y rascó un empate a última hora, remontando un 3-0 en contra, en un partido en el que Kepa Arrizabalaga fue suplente (3-3).



Frank Lampard dio otro toque de atención al portero español, tras su error ante el Liverpool, y dio la titularidad a Willy Caballero a la espera de que el senegalés Edouard Mendy esté listo para jugar.



Chelsea, que tenía que recuperarse de la derrota contra el Liverpool, tuvo una primera parte horrible, en la que se notaron todas las fragilidades defensivas del equipo.

A los pocos minutos de iniciado el partido, Marcos Alonso se equivocó en un pase de cabeza, le regaló la pelota al West Brom y la jugada acabó con un disparo cruzado de Callum Robinson que terminó en la portería de Caballero. La pesadilla no se cerró ahí.



Thigao Silva, titular en el centro de la defensa, se resbaló en la salida de balón, Robinson aprovechó el falló y encaró a Caballero para el 2-0. Sin tiempo para recuperarse, un córner fatal defendido por los londinenses lo remató en el segundo palo Kyle Bartley para 3-0.



En la segunda parte, Lampard se cargó a Marcos Alonso y a Mateo Kovacic, para que entraran Callum Hudson-Odoi y César Azpilicueta, y estos dos fabricaron los dos tantos del Chelsea.



Primero Azpilicueta asistió a Mason Mount para que este sacara un disparo desde la frontal que se coló junto al palo, y después Hudson-Odoi combinó una pared con Kai Havertz para acabar definiendo dentro del área con el interior.



En el tiempo de descuento y tras una jugada de carambola en un córner, Mount sacó un disparo que el portero del West Brom no logró atajar bien, dejándole la bola muerta para que Tammy Abraham la empujara a puerta vacía. El VAR analizó una jugada por mano de Havertz, pero a la postre no anularon la jugada. Mucha polémica en el empate.



Con este resultado, el Chelsea suma cuatro puntos en tres partidos, mientras que el West Brom sale del bache y tras dos derrotas ligueras suma su primer punto en su vuelta a la Premier League.



EFE