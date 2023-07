Hinchas del Inter y su experiencia frenando fichajes: repaso

El volante Juan Guillermo Cuadrado está cerca de estampar su firma en el Inter de Milán, uno de los grandes equipos de la Serie A de Italia y luego de un paso exitoso por la Juventus, el colombiano seguirá en la élite del fútbol europeo, rechazando así ofertas de ligas exóticas como la de Arabia Saudita.

Sin embargo, su llegada al Inter ha generado incomodidad en la afición del Inter, quienes se plantaron en la sede del club para protestar por la llegada del colombiano, que por su paso en Juventus y la polémica pelea con el arquero Handanovic en Copa Italia, terminó entre los ojos de la afición nerazurri.



Pese a ello, todo parece indicar que Juan Guillermo Cuadrado terminará llegando al Inter, aunque deberá trabajar más de la cuenta para demostrar que esas diferencias quedaron en el pasado.





No es la primera vez que hinchas pelean por transferencias entre Inter y Juventus:



El caso de Juan Guillermo Cuadrado no es el primero, pues los ultras del Inter y Juventus siempre han ejercido presión a los directivos para hacer caer fichajes, logrando en varias ocasiones el éxito en sus protestas.



Uno de los casos más sonados y que también tocó a Colombia, fue cuando Freddy Guarín jugaba en el Inter y tras un nivel importante en la institución, las directivas acordaron el traspaso del volante a la Juventus en 2014, pero luego de un plantón de la barra brava interista, Curva Norte, el club decidió echar para atrás el negocio que incluía un intercambio por el jugador Mirko Vucinic.



De igual manera, Romelu Lukaku ha sido protagonista, pues empezó a sonar para también irse a la Juventus y los ultras no estarían dispuestos a dejar ir al belga al club bianconero, aunque el futuro del delantero internacional depende de la venta exclusiva de Dusan Vlahovic y de que el Chelsea acepte la propuesta de los de Turín.