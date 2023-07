Llegada de Cuadrado al Inter genera una guerra: ultras protestaron

Juan Guillermo Cuadrado está cerca de fichar por el Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions League y que ha sido a lo largo de su historia uno de los clubes más importantes del fútbol italiano.

Sin embargo, el volante colombiano aún no ha estampado su firma y el club Nerazzurri no lo ha hecho oficial, pero la llegada del exjugador de la Juventus no ha caído muy bien en la hinchada del Inter.



El medio italiano News Mondo' informó que los ultras del Inter denominada ‘La Curva Nord’, protestaron en la sede del equipo por el posible fichaje del colombiano, quienes no permitirían que el volante firme contrato por su pasado en Juventus.



“La Curva Nord, bastión histórico de la afición más apasionada, organiza una protesta frente a la sede del club. La idea es expresar la decepción con este movimiento, visto por muchos como controvertido. De momento, no hay indicios de un cambio de rumbo por parte de la dirección, que parece decidida a culminar la operación”, dice el dicho medio de comunicación italiano.



Algunos hinchas del Inter de Milán 🔵⚫️ protestan frente a la sede del club por la contratación de 🇨🇴 Juan Guillermo Cuadrado:



🗞️ “La Curva Nord, bastión histórico de la afición del Inter, organiza una protesta frente a la sede del club. La idea es expresar la decepción con este… pic.twitter.com/CZh3Rxij5e — Juan Camilo Vargas (@JuanCaVargas13) July 17, 2023



​Hay que mencionar que Juan Guillermo Cuadrado en Juventus protagonizó un fuerte agarrón con varios jugadores de Inter en Copa Italia, en la que el colombiano tuvo un enfrentamiento con Romelu Lukaku y el arquero Handanovic, con quien terminó yéndose a los golpes y su actitud fue sancionada drásticamente.



Por ahora, habrá que esperar cómo se desarrolla el arribo de Cuadrado al Inter, aunque todo parece indicar que el colombiano terminará firmando, pero el reto más grande que tendrá es lograr ganarse a la afición de su nuevo equipo.