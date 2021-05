¿Vestuario de Juventus se harta de Cristiano? Rumor que recorre Italia

Hace tanto que pasó que prácticamente nadie lo recuerda: Juventus, pedaleando para clasificarse a una Champions League, con todo en contra y la crisis arrinconándolo, y a años luz del rol protagónico que solía ejercer en la Serie A.

Es tan desconcertante que la prensa italiana no descarta ninguna explicación, por más descabellada que parezca.



La última es de prestigioso diario La Gazzetta dello Sport, el cual asegura que el vestuario está harto, que ha decidido darle la espalda y que no resisten que tenga tantos privilegios. Resulta al menos llamativo que apenas ahora, después de dos temporadas, apenas noten que una estrella como él no vive como el común de los mortales. Pero es lo que se dice.



La Gazzetta afirma que las tensiones están aumentando en Turín después de que el portugués se perdiera el entrenamiento del lunes pasado por ir a recoger su nuevo Ferrari Monza, de 1,8 millones de euros, directamente en Maranello. Pero ojo que no iba sin permiso: lo acompañaron el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y el presidente y director ejecutivo de Exor, John Elkann.



Aún así, según al fuente, al grupo le molestó que siga dándose la gran vida cuando se viene de caer 3-0 contra Milan y cuando Juventus encadena varios partidos sin el aporte del llamado a hacer la diferencia. La situación va en que el equipo de Juan Cuadrado ya no depende de sí mismo y, al día de hoy, está fuera de la Champions League.



¿Cuál es la principal consecuencia de no llegar al torneo europeo? Que no llega el dinero y si eso falta pues no hay más Cristiano Ronaldo. Dicen que Manchester United y Paris Saint-Germain están monitoreando la situación y hasta su madre ha dicho que quiere verlo en Sporting de Portugal para su retiro.



Afirma el diario italiano que a Ronaldo no le hace ninguna gracia jugar Europa League y que además no está dispuesto a rebajar su salario, a pesar de la grave crisis financiera de su actual club. A la vuelta de la esquina está la renovación, cuando le queda un año de contrato. ¿Qué pasará? Si es por sus compañeros, no mucho.