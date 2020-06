Juventus sueña con el título: Atalanta venció a Lazio en un partidazo

Atalanta protagonizó otro partidazo lleno de goles, esta vez contra Lazio. En la fecha 27 de la Serie A, el equipo de Duván Zapata y Luis Muriel vencieron 3-2 a los romanos. Los dos colombianos jugaron.

El partido se puso en contra a los 5 minutos para Atalanta. Lazio jugó muy bien por el césped y dejó regada a la defensa rival. El único que alcanzó a llegar fue Marten de Roon, pero no logró rechazar y terminó anotando un gol en su propia puerta.



Lazio siguió derecho y a los 11 minutos anotó el segundo gol del encuentro. Milinkovic-Savic remató de media distancia y puso el balón en el fondo de la red anotando un espectacular tanto.



Atalanta no se amilanó y buscó insistentemente el descuento. Duván Zapata estuvo cerca de anotar, pero no lo logró. Sin embargo, a los 38 minutos, El ‘Toro’ aguantó y la cedió para que enviaran un centro al área que Gosens cabeceó muy bien y descontó antes de ir al descanso.



En el segundo tiempo, Atalanta siguió con el mismo ímpetu y aunque Lazio quiso cambiar el destino con cambios no lo logró.



A los 66 minutos, tras una serie de rebotes, De Roon le dio el pase a Malinovsky y este remató muy fuerte venciendo al arquero de Lazio y anotando el tanto del empate.



Tres minutos después, Zapata dejó el campo y su lugar lo tomó Muriel, quien estuvo eléctrico para mover a la defensa rival.



Lazio hizo tres cambios más, pero al 80, en un tiro de esquina, Palomino llegó al segundo palo y la empujó para sacudir la red y celebrar el 3-2.



Atalanta pudo ampliar su ventaja, pero las malas definiciones del Alejandro el ‘Papu’ Gómez y Luis Fernando Muriel no permitieron que llegara el cuarto gol del encuentro.