Golazo de Muriel y asistencia de Duván en cómoda victoria del Atalanta

Un duelo de colombianos protagonizó la jornada 27 de la Serie A. Atalanta recibió al Spezia, previo a su duelo crucial en Champions League frente a Real Madrid.



En el equipo local fue titular Luis Fernando Muriel, mientras que Duván Zapata, golpeado en los últimos días por problemas físicos, fue suplente; en la visita, Kevin Agudelo empezó en el banco.

Con la necesidad de ganar para seguir en la disputa por puestos europeos, los dirigidos por Gian Piero Gasperini salieron a imponer condiciones a partir de presión alta y un juego completamente ofensivo.

Maehle, Pasalic y Freuler lo intentaron sin mayor trascendencia, mientras que la visita respondió como pudo por intermedio de su gran figura Ricci.

Pasados los 15 minutos de partido, el encuentro empezó a emparejarse. Spezia desplegó su juego físico, intenso y poco a poco fue mermando al rival. La clave era desconectar a Muriel e Ilicic. Lo lograron.



Justamente la siguiente opción más clara fue obra del visitante. Verde asistió de gran manera a Ricci y el volante sol´to un remate cruzado que por poco sorprende al golero Sportiello.

Antes del final de la primera parte, Freuler, de buen rendimiento, soltó un derechazo dentro del área que pasó rozando el pórtico rival.

Después del descanso, Atalanta puso la casa en orden. Le bastaron apenas dos minutos para sacar diferencia.



Al minuto 53, Pasalic, que ya lo había intentado, capitalizó una muy buena jugada colectiva entre Ilicic y Maehle. Dos minutos después, Muriel, que no había tenido una clara, recibió dentro del área, se acomodó y metió un tiro colocado que se clavó en el ángulo. Golazo.



Lo anterior fue un golpazo para el Spezia, no se puedo reponer y aunque el entrenador Italiano movió el banco de suplentes, poco cambió en su equipo. Agudelo finalmente no ingresó.

Al 73', los de Gasperini dieron la estocada final. Duván Zapata recibió por izquierda, levantó la cabeza y dio una asistencia fenomenal para que Pasalic marcara su doblete.



A pesar de que el Spezia logró marcar el descuento a nueve del final, ya estaba todo definido. Atalanta se quedó con tres puntos vitales que lo dejan en posicione de Champions, parcialmente, y con aire en la camiseta previo al duelo con Real Madrid.