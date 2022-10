Compañero de Cuadrado: De tener maletas listas a sentirse en casa

Las cosas en la Juventus no van por un buen camino. Sus jugadores han sido señalados últimamente por los malos resultados que han tenido en la presente Serie A. Lejos de competir contra Milan, Napoli, Inter, Roma, entre otros clubes, Massimiliano Allegri ha estado en la cuerda floja, al igual que uno que otro jugador, entre ellos, Juan Guillermo Cuadrado.

Uno de los referentes y capitanes de la Juventus, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado parece que está viviendo sus últimos partidos con la elástica blanquinegra del club turinés. Su costo, y otras opciones en las bandas que están estudiando los directivos como Renan Lodi, Nahuel Molina, entre otros, hace pensar que Cuadrado no tendrá lugar en la próxima temporada.



Pero Juan Guillermo Cuadrado no es el único que suma críticas de la prensa italiana. Lo más insólito es que Ángel Di María llegó a la Juventus en busca de seguir consolidándose en el fútbol europeo, antes de culminar su carrera en Argentina como se especula. Aunque es un jugador de talla mundial, no ha tenido la suerte deseada. De hecho, en el último partido recibió su primera expulsión en la Serie A contra Monza.



Apneas lleva un par de meses con la Juventus, y aunque los medios italianos informaron que es uno de los jugadores que ya está preparando las maletas para abandonar la institución, esa decisión puede tomar un giro con sus declaraciones. El ‘Fideo’ mantuvo que en Turín se siente como en casa en diálogo con 360 grados.



Ángel Di María habló sobre su adaptación en Italia, “la foto fue tomada en julio con varios compañeros. Ese momento fue de mi cuarto o quinto día en blanco y negro. Bueno, parecía que había estado en la Juventus durante 4 o 5 años. Esta foto demuestra el cariño y lo que realmente es la Juventus: una gran familia. Para mí haber llegado aquí es mucho más que importante: me siento como en casa. Desde el primer día”.