TV brasileña da por hecho el fichaje de Ancelotti por Brasil para 2024

Brasil disputó un nuevo amistoso esta vez con Guinea el cual terminó 4-1 y que se jugó para luchar contra el racismo. Sin embargo, lo particular llega durante la transmisión de ese partido ya que el medio TV Globo dio por el hecho el fichaje de Carlo Ancelotti como seleccionador de la ‘Canarinha’ para 2024.



El medio indicó que el italiano fichará por el seleccionado brasileño apenas finalice su vínculo con Real Madrid el próximo año y que además hay dos posibles fechas para que asuma el cargo.



Una opción es que el estratega italiano llegue a mediados de 2024 cuando acabe contrato con el Madrid o la otra es que se un despedido inesperado de Ancelotti en medio de la temporada con el club español.

Por su parte, confirmaron que Ramón Menezes, que estaba a cargo de la selección sub-20, se quede como seleccionador interino en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.



Por otro lado, de acuerdo con Sport, esta información generó especial molestia en Florentino Pérez ya que significa que Ancelotti no está tan involucrado en el proyecto como se esperaba y de darse su salida en plena temporada sería un nuevo dolor de cabeza para el Madrid ya que no tiene contemplado buscar nuevo entrenador por el momento.



Vale resaltar que estas informaciones llegan al mismo tiempo en el que se dice que Ancelotti estaría molesto con el Madrid ya que no han traído a los jugadores que pidió para la temporada 2023/24.