¿Mala noticia para Daniel Ruiz? Santos firmó a Soteldo hasta 2027

Daniel Ruiz no ha tenido la continuidad que necesitaba en Santos, de Brasil. El colombiano tras su salida de Millonarios buscaba brillar en uno de los mejores equipos del continente, pero no ha sido el caso.



Y es que el colombiano pese a que tiene continuidad en el club no es titular ya que en su puesto están nombres como el de Yeferson Soteldo y el de su compatriota Stiven Mendoza que pican en punta en el once inicial.



Pues bien, Ruiz tenía una gran oportunidad de subir a la titular ya que el futuro de Soteldo no se había resuelto, pero en las últimas horas el club brasileño aseguró que firmarán al venezolano hasta 2027.

“Cuando vuelva de la selección venezolana, el futbolista firmará un nuevo contrato definitivo, por cuatro años. Hasta el 30 de junio de 2027”, comentó el club en sus redes sociales.



Según la prensa brasileña, la cifra de la operación rondó los cuatro millones de dólares los cuales recalaran a Tigres de México que en su momento compró al nacido en Acarigua.



Soteldo regresó el año pasado y pese a que no ha alcanzado el nivel mostrado en su primera etapa en el club brasileño, es una de las piezas claves en el funcionamiento del técnico Odair Hellmann.



Ante esto, el futuro de Daniel Ruiz es bastante incierto en Santos ya que la firma definitiva de Soteldo podría dejarle con menos posibilidades en el club brasileño.