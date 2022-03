Rusia, el paria de Europa: TAS le niega recurso para ir al Mundial

La invasión de Rusia a Ucrania, que ha causado miles de víctimas civiles, ya no es primera plana de diarios y noticieros pero sigue siendo un mecanismo de presión de la FIFA y la UEFA para que cesen las hostilidades.

EL pasado 28 de febrero, ambas entidades decidieron suspender a los clubes y selecciones nacionales de Rusia cuando se presentó la invasión, decisión que expuso a ambas entidades a demandas de los afectados, que han ido siendo rechazadas.



Este viernes ha sido el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el que rechazó la petición de la Federación Rusa de Fútbol (FUR) de suspender cautelarmente la decisión de la FIFA, lo que supone otro revés en la aspiración de llegar a cualquier precio al Mundial de Catar.



En todo caso, el TAS afirma que el proceso sigue su curso, aunque todavía no haya panel de árbitros ni fechas probables de audiencia: "El proceso de arbitraje del TAS prosigue. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre un procedimiento acelerado y no se fijó aún una audiencia", se limitó a decir la última instancia del deporte.



Esta misma semana el tribunal había rechazado la demanda contra la UEFA para permitir que, mientras duraba el proceso, fueran suspendidas las sanciones a los clubes rusos que participan en los torneos de la entidad. otro revés para los demandantes.