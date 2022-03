Chelsea, sin dinero hasta para viajar: figura ofrece costear todo

Problemas para el vigente campeón de Europa de cara a sus duelos por Champions League y FA Cup.



El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, insistió en que mientras tengan para camisetas seguirán luchando, debido a la delicada situación financiera que vive el club, con sus ingresos congelados por las sanciones del Gobierno británico al dueño, el oligarca ruso Roman Abramovich.



Por su parte, el delantero Kai Havertz se mostró comprometido con el bienestar del club y aseguró que no tendría problema alguno en pagar que lo que correspondiese para viajar sin lío.

"Mientras tengamos camisetas, mientras sigamos vivos, iremos y lucharemos para conseguir éxitos. Se lo debemos a la gente que nos apoya", dijo Tuchel en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Lille en el que parten con un 2-0 a favor de la ida.



"Tenemos que lidiar con ello. Tenemos que estar juntos, encontrar soluciones. Hay muchos temas que normalmente no tratamos y que ahora tendremos que hacerlo", aportó el alemán respecto a las complicaciones para viajar con el límite de gasto en 20.000 libras por partido fuera de casa.



Por otro lado, Havertz fue preguntado en rueda de prensa por la situación financiera del equipo y dijo: "Pagaría por ello, no es un problema. No es un gran problema. Para nosotros llegar a los partidos es lo más importante. Hay cosas más importantes ahora mismo en el mundo que si cogemos un autobús o un avión para jugar un partido fuera de casa", explicó.



El delantero de 22 años ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos, pero reconoció ante los medios que la situación actual del club, debido a las sanciones del Gobierno británico, no es sencilla. "Todos somos profesionales y sabemos que es una situación rara para todo el mundo en el club. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en los partidos. Es todo lo que podemos hacer, el resto es tarea del club", apuntó.



"No puedo deciros mucho más porque estamos centrados en los partidos. No es fácil ni para nosotros, ni para el club ni para los aficionados. Lo que podemos hacer es jugar bien al fútbol y darle un motivo de alegría a nuestros aficionados", concluyó.