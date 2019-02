‘Estoy fastidiado con la Selección Sub 20, llevan un poco de 'troncos'

“Estoy definitivamente muy fastidiado con esta Selección, he empezado a ver los partidos y me exaspero, no solo por lo de la definición sino porque pienso que no estuvo bien escogida, veo mucho jugador bastante limitado". Firma Carlos 'Gambeta' Estrada, ex Selección Colombia.

El mundialista tumaqueño, actual entrenador de las divisiones menores de Fortaleza en Bogotá, fue duro y directo en sus apreciaciones sobre la Selección Colombia Sub 20, que participa en el Suramericano de Chile: "El caso de los delanteros, por ejemplo el 9 (Rivaldo Correa), pienso que un jugador de ese nivel tan bajo, tan inferior a las exigencias pueda estar en una Selección Colombia y muchos de ellos sean quienes vayan a reemplazar más tarde a los de categoría mayor".



Estrada rescató un par de puntos altos: "Veo tres futbolistas como Yeison Tolosa, que lo conozco desde la Escuela Sarmiento Lora, inteligente, técnicamente bien dotado, algo lento, pero muy buen jugador; Carlos Cuesta, central rápido, potente, y uno que no sé por qué no le ha continuidad como Gustavo Carvajal".



Pero volvió a ser crítico: "De resto, es una Selección muy limitada, estoy muy fastidiado porque en Colombia hay muy buenos jugadores para que lleven a un Suramericano, a representar a un país exquisito, con técnica muy depurada, para que lleven un poco de troncos”.



Sobre los rumores de que algunas veces los empresarios tienen que ver en la elección de las selecciones, afirmó: “A mí no me consta, pero si no llevan a los mejores jugadores es porque no se realizó un recorrido o no se hizo una buena selección”.



¿Hubo falla en los microciclos? “He visto muy poco esa Selección, porque me hastía ver jugadores que no saben ni controlar un balón o que tienen una oportunidad de gol y cometen errores infantiles en definición, a mí me da rabia ver esos grupos tan limitados técnica y futbolísticamente”.



¿Esperaba más de Arturo Reyes en lo táctico? “Hace poco dije que a Arturo Reyes se le debía dar continuidad en la Selección de mayores porque ese micro ciclo en Estados Unidos fue importante, al equipo se le vio con orden técnico, sin estrés y ningún tipo de temor, porque pensaba que estaba en un buen momento”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces