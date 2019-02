'Si queremos resultados grandes debemos ser excepcionales': Queiroz

Carlos Queiroz habló como el nuevo técnico de la Selección Colombia. Fueron 40 años desde la última vez que un técnico europeo tomó las riendas de la Tricolor y así fue como el portugués habló de esta nueva experiencia con Colombia.

"En primer lugar, quiero cuidar el fútbol que dejó Pékerman, del prestigio y reputación de Colombia porque ya se lo ha ganado en todo el mundo. En segundo lugar hay que intentar ser mejor todos los días y para eso quiero hacerle una sencilla pregunta y es cómo podemos mejorar. Si queremos tener resultados grandes tenemos que ser excepcionales", dijo Queiroz.



Lo que puede ser perfecto lo intentaremos hacer con muchas ganas, mucha dedicación y así sentir que soy bien recibido por la familia colombiana



Su relación con Colombia: "Mi atención estaba en la Copa de Asia, pero al mismo tiempo estuve pendiente de Colombia y conozco bien a los jugadores de este país. Tuve la oportunidad de hablar con algunos jugadores y haremos un tour para hablar con ellos personalmente".



Microciclo: "Me quede contento de saber que es posible trabajar en momentos que no son fechas Fifa y lo intentaremos aprovechar".



Partidos con Colombia: "Siempre que haya una oportunidad lo voy a hacer porque estamos convencidos que después de Japón va a ser posible y esa es la intención que queremos. Jugar un partido no es suficiente".

Rueda de prensa de Carlos Queiroz Foto: Archivo particular

Próximas competencias: "No podemos garantizar que vamos a ganar, pero prometo que la camiseta de Colombia va a buscarlo. El fútbol es un juego sencillo y se complica solo por una razón, que todos quieren ganar".



Estilo de juego: "Lo que sea necesario para ganar un partido de fútbol lo haremos".



Trabajo con el fútbol local: "El contacto es fundamental. No es posible que haya éxito si no hay una acoplamiento con las personas que están metidas en el fútbol todos los días. Para mí es fundamental tener una conexión con ellos. Aún no tenemos decidido el cuerpo técnico, pero hemos hablado de tener personas que nos ayuden a comprender la cultura del país".



Su cuerpo técnico: "Tenemos algunos entrenadores que van a trabajar de tiempo completo y otros por tareas específicas. Por las necesidades se tomarán decisiones. Todos deben estar comprometidas con la misión".



Su trabajo con los juveniles: "Estar en el fútbol de formación fue fantástico y aprendí mucho. El equipo mayor es la principal objetivo, pero tenemos que estar pendientes del trabajo de base y así estar formalizados para el futuro.Ha sido una coincidencia que me quedé en selecciones nacionales más que en equipos".



La ambición de nosotros nos tiene que llevar a lo mejor. Si quieres ser campeón, hay que tener actitud de campeón todos los días. Me pueden hacer muchas preguntas, pero para mí es pronto para dar respuestas. Este tiempo es de ver en qué podemos mejorar.



Cómo ve a los referentes de la Selección: "Tengo que analizar las presentaciones. Esos jugadores hacen parte del alma de Colombia y es muy sensato pensar que ellos son una parte importante de las conversaciones que voy a tener. Ellos son los capitanes del equipo y construiremos un equipo alrededor de ellos".



James Rodríguez: "James fue el primer jugador con el que me encontré y hablamos un rato. Cuando eres una opción para estar entre los grandes equipos del mundo, algunos jugadores son sacrificados".



La clasificación al Mundial: "Las Eliminatorias suramericanas son duras. Llegar al Mundial por Suramerica es tener medio torneo ganado. Los partidos de aquí son muy diferentes a los que uno ve en Europa".



Visitar los estadios en Colombia: "Tengo que estar en los estadios, es mi casa. Desde que sea posible estoy pendiente de ellos, en especial de los jugadores sobre los que tengo que tomar desiciones. El fin de semana estaré viendo el juego de Santa Fe".