¿Quién consuela a Chile? Buscaría que cumplan promesa de Mundial 2030

Todos felices menos Chile. Argentina, Uruguay y Paraguay reclaman la victoria de un Mundial 2030 con tres partidos en sus territorios, pero a los chilenos nadie les explica por qué, siendo parte de la candidatura inicial, de pronto lo dejaron por fuera.

La FIFA optó por darle la sede a Marruecos, España y Portugal y, a manera de consuelo, darles tres partidos inaugurales a los suramericanos.

​

​Chile perdió desde todo punto de vista pues ahora, con la clasificación automática de Paraguay, Argentina y Uruguay, solo habrá 3,5 cupos dispuestos y ya van dos Eliminatorias sin que se logre el objetivo.

​

Por eso Chile intentaría hacer cumplir, con acuerdos formales en mano, la promesa ​inicial de ser sede, según la postulación inicial, y que al menos le garanticen un cupo a la Copa Mundo a manera de compensación Se dice que en Comebol no se ha descartado la opción de que la bicampeona de América pueda evadir el proceso, lo que haría aún menos atractivo el torneo clasificatorio suramericano.



En Chile no descartan volver a la eliminación en grupos, teniendo en cuenta que hay muchos menos competidores, pero esa opción no es tan simple pues tendría menos TV y, en consecuencia, menos dinero, además de complicar la agenda de amistosos, que ya es difícil por los torneos europeos que ya coparon el calendario.

​

¿Logrará Chile su objetivo? Si la FIFA puede con un Mundial en seis países y dos continentes, nada es descabellado...