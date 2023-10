Chile explota: FIFA y Conmebol lo dejaron afuera del Mundial 2030

El anuncio de las sedes de la Copa Mundial 2030, que conmemorará el centenario de los Mundiales, dejó a un solo sacrificado: Chile. Es por eso que en ese país suramericano están enojados por las decisiones de la FIFA y la Conmebol.



Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile vendieron la idea de organizar el Mundial 2030 juntos; y la pelea era con España, Portugal y Marruecos, que también anunciaron una candidatura conjunta para organizar el Mundial Centenario.



Sin embargo, este miércoles, 4 de octubre, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) adelantó las decisiones de la FIFA: “Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #Mundial Centenario!”, publicó Domínguez en sus redes sociales.



Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Así, los medios chilenos reaccionaron a la no elección de su país entre las sedes de la Copa del Mundo 2030.



“FIFA le pega feroz ninguneo a Chile: se queda fuera del Mundial 2030”, tituló ‘Redgol’. Mientras que ‘La tercera’ lamentó el “duro golpe” y dijo: “la noticia fue recibida como un verdadero bombazo. En la antesala de la decisión, se destacaba incluso el rol protagónico que había tomado Chile en la candidatura”.



Alejandro Domínguez dice que no abandonará intereses de Chile

El presidente de Conmebol se manifestó luego de conocerse las decisiones de la FIFA de darle los partidos inaugurales a Uruguay, Argentina y Paraguay, y luego entregarle las sedes a España, Portugal y Marruecos.



“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla”, explicó Alejandro Domínguez.



Luego agregó que “es una decisión que toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos determinan cómo y qué, es el momento en que hay que trabajar pensando en las sedes”.