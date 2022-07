Las deudas pendientes de Gareca: títulos y quejas por salida de Perú

El adiós de Ricardo Gareca a la selección de Perú sigue siendo una herida abierta para muchos, especialmente para él.

Su presencia en Lima despertó la ilusión de aquellos que sentían que merecía seguir al frente e intentar el regreso a un Copa Mundo, que se le escapó en el repechaje contra Australia. Pero no fue así.



El DT ofreció una rueda de prensa en la que habló de las tareas que le quedaron pendientes: "creo que estábamos en condiciones de haber podido ganar un título. En todas las Copa América estuvimos en un podio. En la Centenario salimos quintos en la suma general. Hay equipo como para lograrlo. Es difícil porque se compite con las mejores selecciones. Es una asignatura pendiente. También me hubiese gustado clasificar a Qatar", dijo.



De paso, quedó una queja velada por la manera como terminaron las negociaciones: "hubo un vuelco fundamental. Si me preguntan en qué, no lo sé. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pasan. Habíá interés de FPF, había interés de parte nuestra. Después, se produjo un quiebre. ¿En qué momento? No sé".