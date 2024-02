Brasil, en insólito momento: el presente más oscuro de su historia

Acostumbrada a estar en los primeros lugares y clasificar en todos los torneos que juega, Brasil vive un presente para nada fiel a su exitosa historia en el fútbol. El seleccionado sudamericano no pasa por su mejor momento no solo en la categoría de mayores, sino en todas sus selecciones.



Y es que tan solo dos años bastaron para que Brasil echara por la borda, una historia llena de títulos y celebraciones a pasar de ser eliminada en todo lo que disputa y a perder finales.



Pese a que Brasil venía de campeonar en la Copa América 2019, la suerte del seleccionado cambió rotundamente y todo comenzaría en la Copa América 2021 la cual perdería con Argentina.

Ya en Catar 2022, Brasil llegaba como siempre con el cartel de favorito, pero se encontró de frente con Croacia que le hizo un increíble juego a la canarinha y le arrebató la ilusión de conseguir la sexta estrella. Esto provocó la salida de Tite del seleccionado.



Tras esto, Brasil ya bajo el mando de Fernando Diniz empezó a jugar la Eliminatoria, una que no le ha salido nada y donde marcha sexto perdiendo con equipos como Venezuela o Colombia que históricamente han tenido pocos triunfos o ninguno contra los brasileños.



A la par del fracaso de la selección mayor, la selección Sub-20 haría un papelón en el Mundial de la categoría ya que sería eliminada por Israel en los cuartos de final del torneo.



En el Mundial Sub-17, Argentina volvió a ser el verdugo de una selección brasileña y eliminó al ‘scratch’ en cuartos de final.



Unos meses más adelante, en el Mundial Femenino, la Selección Brasileña caería sorprendentemente en fase de grupos pese a contar con jugadoras como Marta, Beatriz Zaneratto y como entrenadora a la histórica Pia Sundhage, ganadora de dos medallas de oro con Estados Unidos.



Finalmente, el fracaso deportivo de la Confederación Brasileña de Fútbol concluyó con la no clasificación del seleccionado Sub-23 a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Brasil, pese a hacer una primera fase, no tuvo suerte en la fase final y cayó con Argentina y Paraguay para consumar su eliminación en el Torneo Preolímpico.



Este mal presente fue criticado por uno de los entrenadores sudamericanos más importantes de la historia como es César Luis Menotti: "Me da vergüenza lo que le pasa a Brasil. A mí me tocó vivir la época más brillante de su fútbol en el Mundial del '70. Hubo una decadencia cultural donde prevalece el negocio. No se defiende la participación de la selección ni de la representatividad de los clubes. No puedo entender cómo juegan tan mal, sin idea y sin sostener toda su historia", dijo en diálogo con DSports Radio de Argentina.