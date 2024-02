Gamero y la expulsión de Montero: ‘Pudo ser por desespero del árbitro’

Millonarios se impuso en el clásico ante Atlético Nacional por la mínima diferencia y subió varios puestos en la tabla para ubicarse en el segundo puesto de la Liga Betplay 2024-I.



Pues bien, tras sacar los tres puntos en Medellín, Alberto Gamero habló tras regresar a Bogotá y allí habló del juego en el Atanasio, la expulsión de Álvaro Montero y el problema de poder usar El Campín en los juegos de Copa Libertadores.



“Fue un juego duro, disputado, me parece que jugamos un buen primer tiempo y el segundo fue un partido ya mucho más disputado, más enredado, pero logramos defender el marcador”, señaló el samario.

Además, pese a que no le gustó el segundo tiempo ante Nacional destacó de sus dirigidos: “La valentía del equipo. Sostener un equipo que, por momentos, atacó en desorden, porque quería empatar el partido y nosotros intentamos no desordenarnos, y mantener el arco en cero para los tres puntos”.



Acerca de la expulsión de Montero dijo: “pudo haber sido desespero del árbitro, yo creo que se lo buscaron. Ahí pierde Nacional, perdemos nosotros. Ya después de la expulsión era tratar de defendernos mejor todavía”.



Finalmente, se refirió a la posibilidad de jugar en su estadio para la Libertadores, pese a que el escenario está reservado para los conciertos de Karol G y Silvestre Dangond.



“Uno siempre aspira a jugar en su estadio, aspira a jugar con su gente. Dios quiera que podamos tener esa posibilidad... hasta ahora, definido no está, se está hablando para ver qué posibilidades hay”, concluyó.