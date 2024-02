Toni Kroos habló sobre su posible retiro y regreso a la selección

El Real Madrid se prepara para el primer encuentro de octavos de final de la Uefa Champions League, donde visitará Alemania para jugar ante el RB Leipzig.

Ante este compromiso que se disputará entre alemanes y españoles, uno de los jugadores que habló por parte del conjunto de Carlo Ancelotti fue el volante Toni Kroos, quien dijo varias cosas importantes de cara a su futuro con la camiseta del Real Madrid.

Kroos dejó dos temas curiosos que dejaron ver los planes del jugador alemán cuando ya no esté con la camiseta del club más ganador de Champions League. Refiriéndose así al retiro y a su regreso con la selección alemana, que estará como local en esta Eurocopa que se disputará a mitad de año.

Lo primero que habló fue sobre su futuro, lo cual se dijo que “Siempre os digo la verdad y la verdad es que no lo sé. Estoy pensando qué hacer, todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más, es una señal positiva a escuchar que ojalá pare. Me encuentro bien pero todavía no tengo la decisión tomada”, expresó en rueda de prensa el volante de 34 años.

No obstante, el jugador campeón del mundo en 2014 también habló de si existía un posible regreso a la selección alemana, luego que el volante anunciara su retiro en 2021.

“Tengo que tomar decisiones, pensar mucho en lo que voy a hacer. De verdad que no he tomado ninguna decisión. Depende de muchas cosas, de como me encuentro, de mis planes personales que tengo porque siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el nivel más alto posible”, sentenció.

También dejó claro que no tiene intenciones de regresar al Bayern Múnich, club donde también pudo ganar todos los títulos posibles en Alemania, resaltando que “no sé si es correcto pero si uno me quiere en su club, me encanta pero puedo decir que eso seguro no va a suceder”.

Cabe recordar que el volante del Real Madrid cumple su novena temporada con el club merengue, donde ha ganado todos los títulos que ha podido jugar con el club merengue. Además de contar con 448 encuentros, en los que lleva 28 goles y 96 asistencias en 35.528 minutos disputados.