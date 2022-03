Venezuela confía en despachar a Colombia: dura sentencia de Rondón

Así como Colombia, la Selección de Venezuela que orienta José Néstor Pékerman también anda pensando en el cierre de la Eliminatoria Sudamericana. La vinotinto lo hará con el clásico ante la tricolor, que será en Puerto Ordáz el 29 de marzo, y en el que seguramente buscarán cobrar "revancha" tras el 3-0 en Barranquilla, por la primera fecha.



Ese día, Salomón Rondón estuvo ausente en el 'Metro' y tuvo que sufrir a distancia con el tanto de Duván Zapata y el doblete de Luis Muriel. Ahora, el goleador venezolano lanzó una dura sentencia a Colombia: hay que atacarlo por todo lado.

Salomón diálogo con el programa de Fútbol Total de Directv Sports, donde mencionó que frente a Colombia se juegan un "clásico" y que sin duda no van a querer perder, más allá de que ya no se jueguen la clasificación a Catar. Van por el honor. Rondón dejó claro que si tuviera que elegir entre Uruguay, Colombia y Perú, "no iría ninguno".



El seleccionado de Pékerman primero visitará a Argentina y luego recibirá a Colombia. "Considero que el derbi es Colombia. Quien la puede tener más accesible puede ser Perú", mencionó el compañero de Yerry Mina en el Everton. En sus cuentas no está la tricolor, que podría llegar sin vida a la última jornada en Puerto Ordáz en caso de perder con Bolivia en Barranquilla.



"Está todo en orden para que Venezuela le gane a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Hay que atacarlo por todo lado (...) De este partido no hemos hablado, pero yo le digo 'Profe, este partido es intocable'. Lo he vivido en muchas ocasiones y es un partido especial", mencionó el atacante venezolano.



Finalmente, Rondón también reconoció que el equipo de Reinaldo Rueda es una de las mejores generaciones, por nombres y categoría, y está viviendo un momento complicado que no pensó ver. "No esperaba que Colombia estuviera en esta situación porque es una de las generaciones más buenas que he visto en todas sus líneas; es difícil verlos así".



Salomón marcó triplete en la goleada 4-1 sobre Bolivia, en la jornada de Eliminatoria que disputaron en marzo. Frente a Colombia buscará volver al gol que frente a Uruguay le fue tan esquivo. Su equipo es último en la clasificación con 10 puntos e intentarán salir del penoso lugar. ¿Le saldrá lo planeado?