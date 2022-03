'Morata es el peor': confesión de Cuadrado sobre compañeros en 'Juve'

En una entrevista publicada por el medio italiano Tutto Sport, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado habló de todo un poco. Se refirió a su renovación con Juventus, que extraoficialmente se dice sería por dos temporadas, pero también de la manera de jugar en Italia y el pedido especial de su técnico Massimiliano Allegri. Y como Cuadrado es sinónimo de alegría y baile en la Serie A, también le preguntaron por ese "secreto" de camerino.

Lo primero que dijo Juan Guillermo es que el tema de la renovación va por buen camino. "Esperamos seguir y quedarnos aquí, porque estoy muy feliz de estar en esta familia". Extraoficialmente se ha dicho que ya hay "humo blanco" y que Cuadrado firmaría por dos temporadas más.



En Italia hablan de su habilidad a la hora de hacer regates, pero es algo en lo que ha tenido que trabajar y ser mesurado. "Lo entrené en Colombia cuando era pequeño, con un entrenador que me insistía mucho en cómo hacerlo, en qué momento y en qué que situación. Hoy sigo entrenándolo, pero ahora trato de jugar más simple, porque Allegri insiste mucho en ese punto. Tengo que buscar el uno contra uno solo en los momentos decisivos".



Finalmente, uno de los referentes de la Selección Colombia se refirió a la alegría que le inyecta al grupo y a las particulares celebraciones, con las que busca contagiar a sus compañeros. ¿Le siguen la onda? "Está en la sangre, a veces estoy en casa y me pongo a bailar con mis hijos. A veces pongo música tranquila y mi hijo me dice papá que no me gusta que sea muy lenta- Yo siempre le digo a Chiesa que invente algo que pueda transmitir alegría y felicidad cuando marcamos goles. Pero no hay muchos compañeros a los que les guste bailar. Tal vez McKennie. Morata es sin duda el peor".