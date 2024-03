Rodri elogia a Colombia: 'Díaz es uno de los grandes de la selección'

A horas del partido amistoso entre la Selección Colombia y su similar de España en Londres, amistoso por la fecha FIFA, las cartas están jugadas de cada lado.

Aunque no han dado pistas concretas sobre los titulares o el plan de juego, Néstor Lorenzo y Luis de la Fuente tendrán una ocasión de oro para probar opciones de cara a la Copa América y la Euro 2024.



Lo claro es que hay un respeto absoluto de parte de los europeos hacia la tricolor, más allá de la eliminación en Catar 2022, y que no van a querer correr ningún riesgo en este cruce.



Para el técnico de la Fuente es "una potencia" que llega con "grandísimos jugadores" y que va a suponer un interesante reto, distinto a todo lo que esperan encontrar en la Euro.



Pero ya en la cancha sí que se saben todos los secretos y por eso a un jugador excepcional como Rodri, una de las grandes estrellas del balompié mundial, no lo va a sorprender Colombia, a pesar de que es la primera vez que enfrentará a un rival suramericano.



"Enfrentar a Colombia, que creo lleva dos años sin perder, es un test importante. También a Brasil. Son dos selecciones de altísimo nivel. A Luis Díaz lo conozco de la Premier y es uno de los grandes jugadores de esta selección como Rafael Santos Borré, Santiago Arias, con los que he compartido", dijo en la rueda de prensa previa al compromiso.



"Estoy feliz de reencontrarme con ellos, será un partido bonito para la gente”, concluyó el mediocampista.