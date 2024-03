Lorenzo fue contundente y defendió llamado de James a Selección

Néstor Lorenzo compareció en las últimas horas en rueda de prensa y tocó varios temas de importancia como es la actualidad del seleccionado, la razón de la no convocatoria de Miguel Borja y Dayro Moreno y hasta de la Liga Colombiana.



No obstante, también tocó otro tema clave como fue el llamado de James Rodríguez para esta fecha FIFA. El argentino defendió que el volante de Sao Paulo esté en la Selección dada su calidad y el aporte que da a la Selección pese a que no tenga mucho rodaje en su club.



Y agregó: "Siempre es un jugador que aporta algo distinto. Es un jugador que ha madurado rápido en su edad joven. Ha sido goleador de un Mundial, le ha dado mucho a la Selección y hoy le sigue dando. Está para dar mucho más. Se dosificará y la intención es que el equipo aproveche su talento”.



Recordemos que en el presente año, James ha visto minutos en cuatro encuentros de Sao Paulo, todos entrando como suplente y ha anotado un gol y ha dado una asistencia.



Vale señalar que Colombia busca defender su buena racha con Lorenzo este viernes ante España en Londres, partido que servirá para la preparación de la Copa América en Estados Unidos.