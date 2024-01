Amargo encuentro: Venezuela y Ecuador no se sacaron diferencias

En el estadio Brígido Iriarte, la Selección de Venezuela Sub-23 enfrentó al combinado ecuatoriano, el cual llegaba a este encuentro tras derrotar al cuadro colombiano el pasado sábado 20 de enero con un marcador final de 3-0, sin embargo, en este encuentro la historia fue diferente para la Tri.



La Vinotinto no logró sumar una victoria ante miles de aficionados que acompañaron al plantel en el torneo Preolímpico Sudamericano y ahora se mantienen en la tercera posición con dos puntos, mientras que Ecuador es líder con cuatro unidades.

El encuentro estuvo cerrado para ambas selecciones durante la parte inicial del juego, sin embargo, el atacante Kevin Kelsy abrió el marcador al minuto 20 tras un remate de cabeza, el cual no pudo contener el arquero Alexis Villa



Tras la anotación, Ecuador intentó reaccionar pero la defensa venezolana aguantó y no permitió que se igualará el partido y, por el contrario, los dueños de casa estuvieron más cerca de ampliar la diferencia.



Ya para la segunda parte, el poderío ecuatoriano despertó y por medio de un tiro libre al minuto 71, Yaimar Abel Medina venció el arco defendido por Frankarlos Benítez e igualó el marcador.



En los minutos posteriores, ambas selecciones intentaron romper la igualdad, sin embargo, esto no fue posible gracias a los porteros que tuvieron una notable actuación firmando un empate en la segunda fecha del torneo.



Ahora, el combinado de Venezuela se alista para enfrentar al conjunto cafetero el próximo lunes 29 de enero, mientras que los ecuatorianos esperan sumar tres puntos ante la Selección de Bolivia, que sufrió una derrota ante los brasileños.

¡GOOOOOL DE VENEZUELA!



▶️ Centro perfecto de Bryant Ortega para que Kevin Kelsy defina con un cabezazo y ponga a ganar a la 'VinoTinto'



🇻🇪 Venezuela 1 - 0 Ecuador 🇪🇨



🎙️@DanielNavasV - @RobertoBonafont#PreolímpicoEnDSPORTS | #CONMEBOLPreolímpico pic.twitter.com/9X5zxrhmwX — DSports (@DSports) January 23, 2024